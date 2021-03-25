В Казани пройдет очередной рейд ГИБДД по автобусам и такси
Госавтоинспекция Казани проведет очередной рейд в целях предупреждения аварии с участием общественного транспорта. Он пройдет сегодня, с 14.30 до 17.00.
Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять водителям автобусов и такси, не соблюдающим правила перевозки пассажиров и не имеющим при себе соответствующих документов. Также будет проверяться техническая исправность транспорта.
Предыдущий рейд по автобусам и такси прошел две недели назад.Общество Татарстан
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