В Казани пройдет очередной рейд ГИБДД по автобусам и такси

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани проведет очередной рейд в целях предупреждения аварии с участием общественного транспорта. Он пройдет сегодня, с 14.30 до 17.00.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять водителям автобусов и такси, не соблюдающим правила перевозки пассажиров и не имеющим при себе соответствующих документов. Также будет проверяться техническая исправность транспорта.

Предыдущий рейд по автобусам и такси прошел две недели назад.