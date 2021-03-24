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В Татарстане ночью похолодает до -16 градусов

20:15, 24.03.2021
В Татарстане ночью похолодает до -16 градусов
Фото: kzn.ru

В Татарстане ночью похолодает до -16 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В отдельных районах ожидается туман. Минимальная температура воздуха ночью -6..-11°C, при прояснениях до -16°C. Днем воздух прогреется до -1..+4°C. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, что в апреле температура прогнозируется выше нормы в +4—5 градусов, осадки — в пределах нормы. В мае ожидается дефицит осадков, температурный фон положительный, норма здесь — +13 градусов. В июне татарстанцев ждет теплая погода, норма — +17 градусов, в июле и в августе также в пределах нормы. А вот в сентябре будет теплее обычного.

Общество Татарстан
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