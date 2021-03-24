«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Ак Барс Банка на уровне ruА-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ак Барс Банка на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов, достаточности капитала и рентабельности, а также удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления», — отметили в «Эксперт РА».

По мнению аналитиков, сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров в случае необходимости.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения позиций на этом же уровне в среднесрочной перспективе.

Напомним, впервые кредитный рейтинг ПАО «АК БАРС БАНК» был опубликован в апреле 2018 года.

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