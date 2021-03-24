В Татарстане подрыв льда будет выполняться при необходимости

Мероприятия по подрыву льда в Татарстане в период вскрытия рек будут выполняться при необходимости. Об этом сказано в докладе заместителя министра по делам ГО и ЧС РТ Николая Суржко.



Взрывные работы будут осуществляться при взаимодействии с Центральным военным округом по назначению команды взрывников от Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища Министерства обороны России. Заявки на работы поступили от 16 районов республики по 18 водным объектам около 43 населенных пунктов.

Фото: realnoevremya.ru

О том, как в республике к паводкам готовят мосты и плотины, рассказывал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Еще Николай Суржко сообщал, что на подготовку к паводку в Татарстане потратили более 1,8 млрд рублей.

Маргарита Головатенко