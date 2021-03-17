В Татарстане за неделю количество безработных снизилось почти на 900 человек

По данным Минтруда Татарстана, на сегодняшний день в органах службы занятости официально зарегистрировано 28 527 безработных татарстанцев. За неделю их количество снизилось на 887 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на 17 марта составил 1,41% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа нетрудоустроенных граждан зафиксировано и в моногородах республики. Так, в Набережных Челнах на сегодняшний день официально зарегистрировано 2 762 безработных, в Нижнекамске — 1 555.

В Зеленодольске на учете в службе занятости стоят 629 человек, в Елабуге — 612, в Камских Полянах — 216, в Менделеевске — 90.

Фото: realnoevremya.ru

В органах службы занятости населения татарстанцам предлагается 47 214 вакансий, 2 709 из которых были предложены работодателями за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,6 чел. на одну вакансию.

Напомним, Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов с низкими показателями безработицы по итогам ноября 2020 — января 2021 года.



Татьяна Демина