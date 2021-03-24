Новости промышленности

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Хуснуллин предложил пересмотреть техзадания на строительство третьей очереди космодрома Восточный

13:01, 24.03.2021
Хуснуллин предложил пересмотреть техзадания на строительство третьей очереди космодрома Восточный
Фото: twitter.com/Rogozin

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что попросил еще раз пересмотреть технические задания на строительство третьей очереди космодрома Восточный «с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках».

Он обратил внимание, что в прошлом году в проектно-сметную документацию объекта внесли множество изменений, позволяющих упростить и удешевить решения, пишет ТАСС.

Содействие в пересмотре техдокументации окажут Минстрой РФ и Главгосэкспертиза. По мере готовности всей документации проведут экспертизу, проектные решения планируют выдавать максимально быстро.

Хуснуллин сообщил, что ведется подготовка подробного план-графика, дорожная карта по решению строительных и организационных вопросов третьей очереди космодрома Восточный.

«На третьей очереди есть объекты, которые уже безусловно надо делать, и мы их сегодня обсудили, без которых вторая очередь не будет работать», — добавил вице-премьер.

Фото: russian.space

В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил казначейству проверить строительство космодрома Восточный, а именно стартового стола для ракеты «Ангара». Его интересует контракт, заключенный с ПСО «Казань».

Напомним, 119-й отдел Государственного архитектурно-строительного надзора в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Амурской области добился решения о приостановке работ по столу для «Ангары» на космодроме Восточный на 90 дней. На данный момент ПСО «Казань» продолжает строительство на Восточном.

Промышленность
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем