Ургант пошутил над обнесенным колючей проволокой детсадом из Челнов: «Так называемый «ФСИНенок»

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Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» придумал альтернативное название детскому саду №86 «Электроник» из Набережных Челнов, на заборе которого разместили колючую проволоку. «Так называемый «ФСИНенок», в котором воспитывают будущих сотрудников федеральной службы исполнения наказаний», — пошутил он.

В эфире программы Ургант поразмышлял о причинах размещения на ограждениях детского сада колючей проволоки. «Самый первый вариант, который приходит всем в голову, видимо, в Татарстане участились случаи, когда дети просят родителей забрать их из детского сада домой», — сказал он.

В качестве второго варианта телеведущий предположил, что дети из старшей и подготовительной группы детского сада уже научились перепалывать некий ров.

Отметим, что в администрации детсада объяснили, что колючая проволока на заборе — мера вынужденная и направлена на безопасность детей: учреждение находится рядом с рынком, откуда постоянно заходили незваные гости.

В мэрии Набережных Челнов заявили, что колючую проволоку убрали, и обратили внимание, что ограждение установили более 20 лет назад и оно не вызывало жалоб и возмущений горожан.

Татьяна Демина