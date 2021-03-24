В 2020 году в Татарстане количество обращений к Минниханову выросло на 11%

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2020 году татарстанцы направили 43 082 устных и письменных обращения в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова. По сравнению с 2019 годом их число выросло на 11% (38 965 обращений в 2019 году).

Количество обращений в расчете на 10 тыс. человек населения по Татарстану составило 90 (в 2019 году — 92), говорится в отчете управления президента РТ по работе с обращениями граждан.

Большую часть обращений Минниханову направили казанцы — 19 540 (в 2019 — 18 707). Жители Набережных Челнов обратили 3 726 раз (в 2019 — 2 969), из других муниципальных образований республики поступило 11 785 обращений (в 2019 — 12 132), а из регионов России, а также других стран — 8 034 (в 2019 — 5 157).



31% обращений татарстанцев касался социальной сферы, 22% — экономической, 21% — государства, общества, политики, 16% — жилищно-коммунальной сферы. Еще 10% затрагивали вопросы обороны, безопасности и законности.

Максим Платонов (архив)

Основными авторами обращений в адрес президента Татарстана в 2020 году стали работающие граждане (45%), пенсионеры (30%), безработные и временно не работающие (9%), предприниматели (7%) и творческая, научная интеллигенция (5%).

Татьяна Демина