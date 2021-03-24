Для трудоустройства безработных работодателям в России выделят более 12 млрд рублей

Правительство России выделит Фонду социального страхования свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям. Ее сумма будет исчисляться в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Информация значится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.



Как сообщает ТАСС, деньги были перераспределены за счет уменьшения бюджетных ассигнований на соцвыплаты безработным из-за сокращения численности граждан, признанных безработными.

Фото: kzn.ru

По данным Кабмина, меры стимулирования найма безработных помогут трудоустроить около 220 тыс. человек. Индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные.

На начало марта, напомним, в России официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет.

