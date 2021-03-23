Сеть ТЦ «Парк Хаус» в России хочет купить AFI Development

Фото: realnoevremya.ru / Гуландам Фатхуллина

Сеть ТЦ «Парк Хаус» у Atrium European Real Estate в России хочет купить девелоперская группа AFI Development Льва Леваева. Всего у компании два объекта в Москве и по одному в Казани, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и Тольятти, сообщила газета «Коммерсант».

Также отмечается, что есть еще несколько претендентов на покупку российского портфеля недвижимости европейского инвестфонда Atrium, но их имена не разглашаются. В январе прошлого года о намерении приобрести активы заявлял владелец девелоперской компании «Гранель» Ильшат Нигматуллин, хотя ряд источников издания утверждает, что Нигматуллин вышел из сделки из-за валютных колебаний и неопределенности на рынке торговой недвижимости из-за кризиса.

По мнению экспертов, сделка могла бы стать выгодной инвестицией только при ставке капитализации 13—14%, но Atrium вряд ли на это пойдет.

В портфеле AFI Development более миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в московском регионе. Например, компания владеет торговым центром «Афимолл» в «Москва-Сити».