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В Казани проводят работы по очистке крыш зданий от снега и наледи — видео

00:33, 17.03.2021
В Казани проводят работы по очистке крыш зданий от снега и наледи — видео
Фото: скриншот

В Казани идет активная очистка кровли многоквартирных домов от снега и наледи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Однако рабочие сталкиваются с рядом проблем.

Уборке снега с крыш многоквартирных домов мешают припаркованные во дворах автомобили: владельцев машин заранее предупреждают о проводимых работах, однако не все убирают их. Также рабочим мешают несанкционированные козырьки балконов, которые их собственники должны очищать самостоятельно.

Из-за перепадов температур возникает угроза схода снега и наледи с крыш зданий, что может повлечь травмы и даже смерти. Подобные случаи уже были зафиксированы в этом месяце в Петрозаводске и Башкирии.

Напомним, прошедшей зимой УАТИ Казани составило 135 протоколов по факту ненадлежащего содержания крыш: за время оттепели произошло три случая падения сосулек на жителей, имели место случаи повреждения имущества при сходе снега, по большей части с самовольно установленных козырьков.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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