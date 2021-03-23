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В Казань хотят переехать 3% жителей России

14:19, 23.03.2021 2
В Казань хотят переехать 3% жителей России
Фото: realnoevremya.ru

В Казань хотят переехать 3% россиян. 60% из них рассчитывают на карьерный рост и высокую зарплату, 42% привлекает развитая инфраструктура города. Еще треть опрошенных отметили доступность ресурсов для отдыха. Такие данные опубликовал сервис «Работа.ру».

Также 3% граждан рассматривают переезд в Калининград и Екатеринбург, 8% хотели бы жить в Краснодаре, 10% — в Сочи, 14% — в Санкт-Петербурге и 22% — в Москве. Однако большинство респондентов (51%) сообщило о неготовности к переезду.

В опросе приняли участие свыше 9 тысяч респондентов, представителей экономически активного населения старше 18 лет, которое готово к переезду.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В прошлом году «Реальное время» публиковало материал, в котором сообщало, что казанцы переезжают на юг ради отдыха от большого города. Самая распространенная причина переезда казанцев — проведение лета на море.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Особенно мне понравилось после также. Также 3 процента хотят переехать в Юрюзань, Тверь, Урюпинск и прочий
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  • Анонимно 23 мар
    У нас много красивых и уютных мест куда можно поселиться. Но никогда нельзя улучшать условия жизни одних за счет аборигенов. Ведь они (аборигены) в большей части своим трудом и создали эти благоприятные условия. А увеличение численности населения за счет миграции ухудшает климат (социальный и экономический) данной территории. Как говориться устами кочевника в одной древней поговорке: "Там хорошо, где нас нет!"
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