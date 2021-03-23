В Казань хотят переехать 3% жителей России

В Казань хотят переехать 3% россиян. 60% из них рассчитывают на карьерный рост и высокую зарплату, 42% привлекает развитая инфраструктура города. Еще треть опрошенных отметили доступность ресурсов для отдыха. Такие данные опубликовал сервис «Работа.ру».



Также 3% граждан рассматривают переезд в Калининград и Екатеринбург, 8% хотели бы жить в Краснодаре, 10% — в Сочи, 14% — в Санкт-Петербурге и 22% — в Москве. Однако большинство респондентов (51%) сообщило о неготовности к переезду.

В опросе приняли участие свыше 9 тысяч респондентов, представителей экономически активного населения старше 18 лет, которое готово к переезду.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В прошлом году «Реальное время» публиковало материал, в котором сообщало, что казанцы переезжают на юг ради отдыха от большого города. Самая распространенная причина переезда казанцев — проведение лета на море.

Маргарита Головатенко