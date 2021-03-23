ЦБ рассказал о мощнейшей DoS-атаке, направленной на организацию в России

Фото: Википедия

Центробанк России сообщил, что с 2019 года по 2020 год на одну из российских финансовых организаций была направлена мощнейшая DoS-атака. Мощность ее побила «рекорд» 2018 года, говорится в обзоре ЦБ РФ «Основные типы компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019—2020 годах».

Сообщается, что атака не привела к нарушению доступности сервисов, предоставляемых организацией.

«По данным ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России), самая мощная атака, выявленная в 2019—2020 годах, велась с интенсивностью 49 000 Мбит/с (49 Гбит/с), что на 2 Гбит больше рекорда 2018 года, когда мощность атаки составила 47 Гбит/с», — указано в документе.

Что это за финансовая организация, не сообщается.

Всего по итогам 2019—2020 годов ЦБ РФ получил 221 сообщение от участников информационного обмена об атаках данного типа. В 2019 году самые продолжительные длились в 2019 году — 11 часов 21 минуту, в 2020-м — 4 часа 18 минут, сообщает ТАСС.

Одна из атак привела к временной недоступности сервиса 3-D Secure в течение нескольких часов. Регулятор предполагает, что атака могла быть использована в сложной схеме проведения серии хищений денежных средств со счетов клиентов банка.

Ольга Плешкова