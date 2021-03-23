В Татарстане выявили 43 новых случая коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 43 новых случая коронавируса, все контактные. 19 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 19 109 татарстанцев.

В Казани за последние сутки зарегистрировали 25 новых случаев коронавируса, в Зеленодольском районе РТ — пять, в Нижнекамском — четыре, в Набережных Челнах — три. В Азнакаевском, Буинском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Лениногорском и Чистопольском районах выявили по одному заболевшему.

Выздоровели за последние сутки в республике 73 человека. Общее количество вылечившихся от коронавируса татарстанцев достигло 15 869.



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