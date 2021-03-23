В России предложили определить специальные площадки для митингов

В России предложили определить специальные площадки для проведения митингов. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что сейчас публичная акция может быть организована в любом пригодном для этого месте. Однако это ограничивает в правах тех людей, кто там работает, мешает бизнесу — ресторанам и магазинам, которые могут нести убытки.

Фото: realnoevremya.ru

Автор инициативы предлагает наделить муниципальные власти правом определять в населенных пунктах площадки для проведения акций. При этом органы исполнительной власти могут оставить себе право организовывать традиционные праздники в любых пригодных местах.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти. В иных случаях — в местах, определенных муниципальными властями для проведения публичных мероприятий», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях.



Ольга Плешкова