В Госдуме предложили наказывать за использование флагов России на незаконных акциях

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

В своем обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что сейчас уголовным и административным законодательством предусмотрена ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования.

Фото: realnoevremya.ru

При этом флаг часто используется на несанкционированных акциях, что не попадает ни под уголовную, ни под административную ответственность. Парламентарий считает, что это можно расценивать как посягательство на достоинство государственного символа.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», — цитирует текст обращения RT.



В качестве наказания предлагается применять штрафы за нарушение порядка официального использования государственных символов: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

Напомним, что в конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу. В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков.



Ольга Плешкова