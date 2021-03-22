Жители казанского поселка Чебакса просят увеличить количество рейсов пригородного автобуса — видео
Жители казанского поселка Чебакса просят увеличить количество рейсов пригородного автобуса №84. Он проезжает через него всего дважды в день — в 6 утра и 6 вечера, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Однако некоторые жители выступают против этого и считают, что увеличение числа рейсов — нерентабельно. Маршрут запустили еще 5 лет назад.
Жители Чебаксы предлагают либо увеличить число автобусов на маршруте, либо изменить схему движения. Новый маршрут, по их мнению, должен быть не прямым, а кольцевым: чтобы захватить другие жилые комплексы.
На прошлой неделе возобновился ежедневный автобусный маршрут Казань — Кощаково — Казань.ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым