В МИД Евросоюза считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем

Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом, — заметил он.

Боррель добавил, что российские власти во время его визита в Москву в феврале уже показывали нежелание сотрудничать с Евросоюзом.

Фото: pixabay.com

Вопрос отношений между ЕС и Россией станет в центре внимания саммита ЕС, который будет проходить 25 и 26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», — передает ТАСС его слова.

Ранее Bloomberg рассказал о предложении посла Евросоюза в России Маркусп Эдерера, разработать новый план взаимодействия с Москвой. По его утверждению, «позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте», поэтому ее следует изменить. Он рекомендовал ЕС поручить Боррелю разработку плана последующих шагов. Некоторые дипломаты предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые могли бы стать предметом для обсуждения на саммите лидеров государств Европы.



Татьяна Леухина