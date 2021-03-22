«Нижнекамскнефтехим» организовал для школьников и студентов «Кейс-Challenge»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Управление по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» с помощью специалистов Научно-технологического центра компании организовало для учащихся подшефных и профильных учебных заведений конкурс «Кейс-Challenge». Каждой группе участников — школьникам, студентам средних профессиональных заведений и вузов — было предложено на выбор пять кейсов из десяти.

— В наши задачи входила разработка нестандартных задач, требующих логического мышления и неординарных подходов. Мы приблизили участников к глобальным темам, которые требуют самого разностороннего подхода — химического, технического, умения правильно раскрыть решение, — рассказала председатель жюри конкурса, заместитель директора Научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ольга Трифонова.

Из более чем пятидесяти заявившихся на конкурс школьников и студентов авторы лучших решений были отобраны для финального очного этапа, который состоялся в стенах «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева».

— Прелесть этих кейсов в том, — считает студент НХТИ Иван Шиян, — что ответ в каждом из них не может быть единственным. Можно подойти к решению задач с разных сторон и дать множество ответов. Я считаю, что метод кейсов очень популярен и продуктивно покажет себя в будущем.

Помимо научного аспекта, организаторы «Кейс-Challenge» ставили перед мероприятием задачи содействия развитию лидерского и инновационного потенциала молодежи, что подразумевало не просто технически правильный ответ, но и его подачу, а также образ мыслей.

По итогам очного этапа «Кейс-Challenge» по защите лучших проектов по решению предложенных кейсов победителем среди учащихся подшефных школ стал Марат Галимов из лицея-интерната №24.



Первое место среди студентов учреждений среднего профессионального образования заняла групповая работа Андрея Емельянова, Матвея Шмелева, Алины Калмыковой из колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.



Таир Мухаметчин стал первым среди студентов Нижнекамского химико-технологического института.



По мнению нефтехимиков, одно из приоритетных направлений в деятельности предприятия заключается в создании действенной системы профориентации, способствующей формированию у молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями и индивидуальными особенностями. Выпускники подшефных учебных заведений могут не только получить востребованную профессию, но и стабильное рабочее место со всеми социальными гарантиями.

К слову, в 2020 году в акционерное общество были трудоустроены 300 выпускников базовых учебных заведений, а 870 прошли на предприятии производственную практику.



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