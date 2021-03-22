В Татарстане от коронавируса умерли уже более 400 человек

В Татарстане подтвердилось четыре новых случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчина 1937 и 1939 года рождения и две женщины 1947 и 1954 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Татарстане умерли 402 человека.

По данным на утро 22 марта, в России от коронавируса умерли 95 391 человек. Самые актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире в подборке «Реального времени».