В Татарстане от коронавируса умерли уже более 400 человек
В Татарстане подтвердилось четыре новых случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчина 1937 и 1939 года рождения и две женщины 1947 и 1954 года рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в Татарстане умерли 402 человека.
По данным на утро 22 марта, в России от коронавируса умерли 95 391 человек. Самые актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире в подборке «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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