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В Татарстане от коронавируса умерли уже более 400 человек

17:05, 22.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли уже более 400 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось четыре новых случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчина 1937 и 1939 года рождения и две женщины 1947 и 1954 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Татарстане умерли 402 человека.

По данным на утро 22 марта, в России от коронавируса умерли 95 391 человек. Самые актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире в подборке «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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