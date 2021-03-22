В лагерях Татарстана отдохнут более 15 тыс. детей

Более 15 тыс. детей отдохнут в 265 оздоровительных организациях Татарстана во время весенних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Минмола РТ.

Более 11 тыс. детей проведут каникулы в пришкольных лагерях дневного пребывания. 2481 человек по бюджетной дотации и 1222 на коммерческой основе отдохнут в 28 лагерях. На базе пяти санаторно-курортных учреждений проведут каникулы 545 детей.

Направленность смен будет следующая: гражданско-патриотическая, информационно-технологическая, физкультурно-спортивная, лингвистическая, социально-педагогическая.

В лагерях будет проводиться контроль температуры тела. Также в учреждениях организуют уборку помещений с применением дезинфицирующих средств и регулярные проветривания.

В феврале в Чистопольском лечебно-оздоровительном комплексе «Раздолье» прокуратура Татарстана выявила нарушения санитарных норм. По мнению надзорного ведомства, в организации было допущено распространение норовирусной инфекции среди детей и обслуживающего персонала.

