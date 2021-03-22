В Татарстане на пожаре рядом с Карабашским водохранилищем погиб мужчина
В Бугульминском районе РТ, в 300 метрах от Карабашского водохранилища, на складе строительных материалов произошел пожар. При его тушении было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.46. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что происходит горение пиломатериалов в частном металлическом складе размером 10 на 15 метров.
К 13.30 возгорание на объекте удалось локализовать, в 13.49 ликвидировали открытое горение, в 13.59 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 45 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Причина пожара выясняется.
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