В Татарстане на пожаре рядом с Карабашским водохранилищем погиб мужчина

В Бугульминском районе РТ, в 300 метрах от Карабашского водохранилища, на складе строительных материалов произошел пожар. При его тушении было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.46. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что происходит горение пиломатериалов в частном металлическом складе размером 10 на 15 метров.

К 13.30 возгорание на объекте удалось локализовать, в 13.49 ликвидировали открытое горение, в 13.59 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 45 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причина пожара выясняется.

Татьяна Демина