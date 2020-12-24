Татарстан занял 38-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» по итогам осени 2020 года

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял 38-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» по итогам осени 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Зеленый патруль».

Динамика республики в рейтинге не изменилась. Сводный экологический индекс Татарстана составил 60/40.

Лидером «Национального экологического рейтинга регионов» стала Тамбовская область. Второе место у республики Алтай, третье у Белгородской области. В топ-5 также вошли Алтайский край и Курская область.



Фото: Максим Платонов

Среди федеральных округов в в «Национальном экологическом рейтинге регионов» лидируют Приволжский, Северо-Кавказский и Северо-Западный.

Аутсайдерами рейтинга стали Иркутская, Омская и Челябинская области.

Напомним, что Татарстан занял третье место по итогам всероссийской акции по очистке берегов от мусора «Вода России» за 2020 год.



Татьяна Демина