Татарстан занял 38-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» по итогам осени 2020 года
Татарстан занял 38-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» по итогам осени 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Зеленый патруль».
Динамика республики в рейтинге не изменилась. Сводный экологический индекс Татарстана составил 60/40.
Лидером «Национального экологического рейтинга регионов» стала Тамбовская область. Второе место у республики Алтай, третье у Белгородской области. В топ-5 также вошли Алтайский край и Курская область.
Среди федеральных округов в в «Национальном экологическом рейтинге регионов» лидируют Приволжский, Северо-Кавказский и Северо-Западный.
Аутсайдерами рейтинга стали Иркутская, Омская и Челябинская области.
Напомним, что Татарстан занял третье место по итогам всероссийской акции по очистке берегов от мусора «Вода России» за 2020 год.
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