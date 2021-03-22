В феврале годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 5,6%

В феврале текущего года годовая инфляция в Татарстане достигла 5,6% после 5,1% в январе. Она по-прежнему ниже среднероссийского уровня (5,7%) и ниже уровня по Приволжскому федеральному округу (5,9%).

Ускорение инфляции эксперты связывают, в частности, с увеличением издержек производителей, снижением предложения ряда продовольственных товаров и восстановлением спроса на некоторые товары и услуги.

Годовая продовольственная инфляция в республике ускорилась до 8,4% в феврале с 7,5% в январе. В частности, в Татарстане и в других регионах России выросли цены на мясо птицы и яйца. Это связано с птичьим гриппом, снижением предложения импортных инкубационных яиц и другими факторами.

Выросли в Татарстане и цены в сфере общепита: годовой темп прироста увеличился до 4,3% в феврале после 2,1% в январе, сообщили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Фото: realnoevremya.ru

На непродовольственные товары в феврале в республике цены выросли на 5,8% после 5,3% в январе 2021 года. Эксперты связывают это с восстановлением спроса у населения на эту категорию товаров и с ослаблением рубля в 2020 году. В частности, в феврале наблюдался рост цен на новые иномарки, на что повлияло превышение спроса над их предложением.

Годовой темп прироста цен на бензин в феврале 2021 года увеличился до 4,0% после 2,9% в январе. В ПФО увеличение темпов прироста цен составило 0,8 п.п. (до 3,9%), в России — 0,9 п.п. (до 4,1%). Это связывают с увеличением роста оптовых цен на моторное топливо из-за изменений в налоговом законодательстве.

Фото: realnoevremya.ru

На уровне января в феврале 2021 года в Татарстане сохранился годовой темп прироста цен в сфере услуг — 2,0%, что ниже общероссийского уровня (2,9%) и уровня в ПФО (2,8%). По данным экспертов, на это повлияли восстановление спроса и тарифная политика операторов связи.

По данным Татарстанстата, цены на продукты в феврале выросли по сравнению с январем на 1,3%, с начала года — на 2,3%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%, с начала года — на 1,2%.

Татьяна Демина