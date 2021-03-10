За февраль инфляция в Татарстане составила 0,9%

По итогам февраля инфляция в Татарстане составила 0,9%, с начала 2021 года — 1,5%. Об этом говорится говорится в материалах Татарстанстата.



Цены на продукты в феврале выросли по сравнению с январем на 1,3%, с начала года — на 2,3%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%, с начала года — на 1,2%.

Услуги в Татарстане в феврале стали обходиться дороже на 0,6%, а с начала 2021 года увеличились в цене на 0,9%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в феврале текущего года в России годовая инфляция ускорилась до 5,67%. Потребительские цены в месячном выражении выросли 0,78%, подсчитали в Росстате. В частности, продовольственные товары подорожали в феврале 2021 года на 1,22% (в январе 2021 года — на 1,01%), непродовольственные на 0,58%.