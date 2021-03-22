В Казани спрос на покупку комнат вырос на 5%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани спрос на покупку комнат вырос на 5%, а их аренды — на 20%. При этом средняя стоимость такой жилплощади поднялась на 15% и составила 70 тыс. рублей за кв. м, сообщает «Авито Недвижимость». В столице РТ количество объявлений о продаже сократилось на 39%, а об аренде — на 20%.

В целом по России спрос на приобретение комнат вырос на 13% за год. В Симферополе востребованность комнат увеличилась в 1,8 раза, а в Севастополе — в 1,4 раза. В Москве и Омске — в полтора раза.

В среднем нужно заплатить 225 тыс. рублей за кв. м комнаты в Москве. В Сочи — 121 тыс. кв. м, а в Санкт-Петербурге — 121 тыс. рублей. за кв. метр.

Ранее сообщалось, что в Казани выросли цены на рынке первичной недвижимости. К концу 2020 года стоимость новостроек увеличилась на 19%. Средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей.

