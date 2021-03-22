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Дрессировщик Московского цирка Никулина объяснил драку слонов в Казани

09:15, 22.03.2021 1
Дрессировщик Московского цирка Никулина объяснил драку слонов в Казани
Фото: кадр видео из соцсети

Дрессировщик Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов объяснил, почему две слонихи подрались вчера в Казанском цирке во время представления. По его словам, причиной стали личные взаимоотношения животных.

Специалист отметил, что слоны — разумные животные. В их группе отношения бывают разными. Кроме того, в России нет слонов-самцов.

«У них матриархат, и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин», — пояснил специалист.

При этом работу казанского дрессировщика Сергея Гуляева он оценил положительно.

«Он постоянно вывозит их на море, к водоемам, создает все условия для положительных эмоций. Но природа берет свое, и предугадать все варианты развития событий нельзя», — сказал он в интервью «РЕН ТВ».

Напомним, что драка двух слонов произошла в воскресенье, прямо во время выступления. Зрителям уже пообещали вернуть билеты, никто не пострадал. Ранее директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин рассказывал, что примерно 5 лет назад у этих слонов уже возникал конфликт.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:46
    Сколько можно издеваться над животными? Средневековая страна с ущебрными садистами. Слоны не подрались, один упал, а второй его пытался затянуть на арену. А люди тыкали в упавшего слона палками с острыми крючьями на конце! Жаль, что зрители, любители острых ощущений, все живы остались
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