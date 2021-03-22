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В Казани два человека пострадали в ДТП такси с автомобилем Skoda — видео

08:36, 22.03.2021
В Казани два человека пострадали в ДТП такси с автомобилем Skoda — видео
Фото: kzn.ru

В Казани два человека получили травмы в результате столкновения такси с автомобилем Skoda. Видео с места происшествия опубликовано в соцсети.

По предварительным данным, автомобиль Skoda, двигаясь по улице Гаврилова, решил в развернуться на светофоре, где разворот запрещен, а затем не пропустил встречный автомобиль «Яндекс.Такси». В результате две машины столкнулись лоб в лоб.

В аварии пострадал водитель такси и его пассажир. Их доставили в больницу. Также в такси ехала семейная пара с ребенком. Медики осмотрели их на месте, госпитализации не потребовалось.

Ранее Татарстан попал в десятку регионов с самыми «аварийными» водителями.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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