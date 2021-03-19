Татарстан попал в десятку регионов с самыми «аварийными» водителями

Татарстан попал в десятку регионов с самыми неаккуратными водителями. Республика заняла шестое место. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитику компании «Тинькофф Страхование» за 2019—2020 годы.



Самые «аварийные» — Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край. За два года в аварии здесь попадала треть застрахованных водителей. За ними идут Ханты-Мансийский АО, Москва, Удмуртская республика, а еще Архангельская, Тюменская и Рязанская области — здесь в аварии попадает почти четверть автовладельцев.

Для того чтобы определить аварийность в регионе, страховщик выделял показатель частотности ДТП и учитывал количество полисов и число обращений от попадавших в аварии за два года застрахованных водителей в регионе.

Фото: realnoevremya.ru

На днях Татарстанцы рассказывали, автомобили каких стран-производителей они предпочитают. Наиболее популярными в 2020 году на вторичном рынке в республике оказались отечественные авто, на них у большинства жителей республики был первый опыт в вождении.

Маргарита Головатенко