Экс-советник Трампа считает поведение Байдена угрозой безопасности США

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер считает, что поведение действующего американского лидера Джо Байдена создает угрозу национальной безопасности государства, так как другие страны «насмехаются» над Америкой.

«Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — они смотрят на Соединенные Штаты и их президента, который не может пройти интервью без шпаргалки и падает три раза, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть», — цитируют Миллера «Известия».

Экс-советник Трампа припомнил Байдену, как тот трижды споткнулся при подъеме по по трапу самолета. По словам Миллера, он сам ходил по этой лестнице и на ней невозможно поскользнуться.

Напомним, в интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей» и добавил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

Фото: pixabay.com

В ответ на слова президента США Путин заявил — «кто как обзывается, тот так и называется» и предложил Байдену провести переговоры. На это в Белом доме сообщили, что они не состоятся по причине занятости американского лидера.



Позже чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что американцы направили в российское посольство письма, в которых извинились «за необдуманные заявления» их властей в адрес России. Многие из них выразили несогласие с мнением Вашингтона.

Татьяна Демина