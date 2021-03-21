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В Татарстане пожарный автомобиль не смог проехать к месту возгорания — погибла женщина

23:22, 21.03.2021
В Татарстане пожарный автомобиль не смог проехать к месту возгорания — погибла женщина
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане пожарная машина не смогла проехать к пожару в садовом обществе «Весна», вблизи села Новотроицкое Тукаевского района. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Около трех часов дня в одном из домов произошел пожар. Спасатели не смогли проехать к месту, пожарным пришлось следовать к месту возгорания пешком. Тушили огонь подручными средствами.

На месте обнаружено тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается.

Ранее на пожаре в частном доме в Чистополе погибла пожилая женщина.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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