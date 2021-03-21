На пожаре в частном доме в Чистополе погибла пожилая женщина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Чистополе на пожаре в частном бревенчатом доме по улице Чапаева, 4 погибла женщина 1930 года рождения. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14:05.

Тело погибшей обнаружили в 14:13, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану. В 14:14 пожар локализовали, в 14:18 полностью ликвидировали. В ликвидации пожара участвовали 21 человек и 7 единиц спецтехники.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Площадь пожара составила 72 кв. метра. Причина возгорания устанавливается, добавили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На этой неделе пожилой мужчина. погиб на пожаре в частном доме в деревне Урсалабаш в Альметьевском районе РТ.



Татьяна Демина