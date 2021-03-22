Ученые заявили, что собаки негативно влияют на окружающую среду

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин заявил, что собаки негативно влияют на окружающую среду, оставляя после себя углеродные следы. Это связано с тем, что они употребляют много мяса.

«Средняя собака (от 10 до 20 кг) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO 2 , если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны — в Японии», — выяснил ученый.

В общей сложности количество углеродных выбросов от собак достигает 64 млн тонн, что сопоставимо с выхлопами 13 млн машин за год, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В связи с этим эксперты порекомендовали не перекармливать своих собак и сократить количество мяса в их рационе, включив в него другие источники белка.

Отметим, что в Татарстане люди жалуются на агрессивное поведение безнадзорных собак, которые сбиваются в стаи и становятся настоящей угрозой для населения, особенно детей. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин заметил, что, по информации Управления Роспотребнадзора по РТ, за 2020 год зарегистрировано 9 960 обращений татарстанцев по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными.

Татьяна Демина