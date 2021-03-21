Дмитрий Квартальнов: «У нас идёт очень хорошая серия, которая может повернуться в любую сторону»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не стал раскрывать причины побед над уфимским «Салаватом Юлаевым». Он утверждает, что система и тактика в игре казанцев — не ключевой фактор.

— Тяжёлая игра, контактная, хорошая. В первом периоде мы выстояли — хороший был напор со стороны Уфы. Забили первыми, довели игру до конца. Довольны победой.



Ничего не могу сказать, какой системой мы переигрываем... Вы видите, что все матчи тяжёлые. У нас был второй матч очень тяжёлый, сегодня такой же. Наши ребята сражаются и стараются. Добавить нечего.

Также специалист признался, что несмотря на «сухой» счет в серии, его команде приходится нелегко.

— Счёт в серии стал 3:0. Было ли легко? Сегодня разве было легко «Ак Барсу»? Я не думаю. Нет, у нас идёт очень хорошая серия, которая может повернуться в любую сторону. Счёт 3:0 ни о чём не говорит. С хорошей командой играем, у нас нет времени расслабляться, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Следующий поединок между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» пройдет во вторник, 23 марта.