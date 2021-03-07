Профессор КФУ рассказал о тайне рождения гигантских черных дыр

Профессор Института физики Казанского федерального университета, директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев объяснил, раскрыта ли тайна рождения гигантских черных дыр.



По его словам, черные дыры все еще мало изучены: до сих пор неизвестно, что происходит внутри нее. Гравитационное притяжение черной дыры велико настолько, что ее не могут покинуть даже тела, которые движутся со скоростью света (300 000 км/с), в том числе кванты самого света.

Да и наблюдать черные дыры невозможно из-за того, что в них не может проникнуть свет — здесь можно лишь зафиксировать процесс поглощения ими горячего газа, сообщает пресс-служба КФУ.

Сейчас в научном сообществе существуют две теории формирования черных дыр — классическая и современная. Согласно первой, черные дыры сформировались из звезд после формирования галактик, вторая теория гласит, что черные дыры сформировались как раз в начале — из темной материи, и только потом вокруг них образовались галактические системы. Сжаться же в черную дыру может лишь звезда, имеющая величину более трех масс Солнца.

Обсуждаются обе гипотезы, но более реальной ученым кажется вторая. Однако астроном отметил, что ученые лишь моделируют процессы, которые могли бы происходить во Вселенной. Как все было на самом деле — сейчас сказать невозможно. Вероятно, со временем появятся другие теории рождения черных дыр. «Можно только отметить, что весь окружающий нас мир пока для нашего понимания — лишь гипотеза», — сказал Нефедьев.

Маргарита Головатенко