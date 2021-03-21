В начале следующей недели в Татарстане ожидается до +4 градусов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки. В начале следующей недели синоптики обещают жителям республики плюсовую температуру и небольшие осадки, на дорогах сохранится гололедица.

В понедельник, 22 марта, и во вторник, 23 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется метель.

22 марта прогнозируется южный, юго-западный умеренный ветер, днем местами порывы могут достигать до 15 м/с. Ночью прогнозируется от -7 до -12°С, при прояснениях до -17°С, днем +1..-4°С.

23 марта прогнозируется юго-западный умеренный ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов, днем ожидается +3..-1°С.

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 24 марта, облачная с прояснениями погода в Татарстане сохранится. Ночью, утром синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. По данным Гидрометцентра РТ, ночью температура воздуха составит -2..-7°С, днем +4..-1°С.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, когда придет тепло.

Татьяна Демина