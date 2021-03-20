В Гидрометцентре России рассказали, когда придет тепло

В европейской части России с понедельника начнется плавное потепление. К четвергу температура повысится до +3… +7 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник около +2… +3 градусов, во вторник так же, в среду +4… +5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчетам, +5… +7 градусов. Но во вторник ночные температуры -2… -8, в ночь на среду -5… -10. Амплитуда растет», — цитирует синоптика «РИА Новости».

В ночные часы будут держаться морозы. В конце недели произойдет «разумное» повышение температуры. Атмосферный фронт принесет за собой осадки и снег.

Напомним, что, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 22 и 23 марта, в республике пройдет небольшой снег. Днем температура составит 0... +3° 22 марта и 0... +5° 23 марта.



Ольга Плешкова