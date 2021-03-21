На видео сняли дым от пожара в здании казанского ГУМа: горит фасад со стороны двора
В распоряжении «Реального времени» появилось видео распространения черного дыма от пожара в казанском ГУМе. Дым от пожара виден на другом берегу Кабана.
В МЧС по Татарстану уточнили, что в здании произошло пригорание пищи в кафе «По чесноку» по адресу Профсоюзная 50. Здание самостоятельно покинули 30 человек посетителей и персонала.
«Наблюдается открытое горение фасадной части здания со стороны двора. Площадь возгорания 20 кв. Метров. Силы и средства работают по 2 номеру сложности пожара», — сообщили в ведомстве «Реальному времени».
Подробная информация уточняется.
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