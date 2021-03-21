На видео сняли дым от пожара в здании казанского ГУМа: горит фасад со стороны двора

Фото: кадр видео

В распоряжении «Реального времени» появилось видео распространения черного дыма от пожара в казанском ГУМе. Дым от пожара виден на другом берегу Кабана.

В МЧС по Татарстану уточнили, что в здании произошло пригорание пищи в кафе «По чесноку» по адресу Профсоюзная 50. Здание самостоятельно покинули 30 человек посетителей и персонала.

«Наблюдается открытое горение фасадной части здания со стороны двора. Площадь возгорания 20 кв. Метров. Силы и средства работают по 2 номеру сложности пожара», — сообщили в ведомстве «Реальному времени».

Подробная информация уточняется.



Ольга Плешкова