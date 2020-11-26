Два педагога из Татарстана победили на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям — 2020»

Два педагога из Татарстана победили во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям — 2020». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В естественно-научной номинации победителем стала педагог дополнительного образования казанского Центра внешкольной работы Анна Григорьева.

В физкультурно-спортивной номинации лидером признан педагог допобразования детского физкультурно-оздоровительного центра №8 «Дельфин» Набережных Челнов Станислав Щипицын.

Фото: mon.tatarstan.ru

Победители конкурса были объявлены в девяти номинациях. Лидерами стали педагоги из Санкт-Петербурга, Пензы, Липецка, Челябинской области и других российских субъектов.

Всего в финале конкурса приняли участие 90 человек из 35 регионов России.

Напомним, что в текущем месяце учительница из Татарстана Илуса Сандимирова заняла 1-е место в номинации «Лучший урок» для учащихся 9—11-х классов во всероссийском конкурсе для педагогов «Урок экологии и энергосбережения».



Татьяна Демина