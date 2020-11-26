Два педагога из Татарстана победили на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям — 2020»
Два педагога из Татарстана победили во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям — 2020». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
В естественно-научной номинации победителем стала педагог дополнительного образования казанского Центра внешкольной работы Анна Григорьева.
В физкультурно-спортивной номинации лидером признан педагог допобразования детского физкультурно-оздоровительного центра №8 «Дельфин» Набережных Челнов Станислав Щипицын.
Победители конкурса были объявлены в девяти номинациях. Лидерами стали педагоги из Санкт-Петербурга, Пензы, Липецка, Челябинской области и других российских субъектов.
Всего в финале конкурса приняли участие 90 человек из 35 регионов России.
Напомним, что в текущем месяце учительница из Татарстана Илуса Сандимирова заняла 1-е место в номинации «Лучший урок» для учащихся 9—11-х классов во всероссийском конкурсе для педагогов «Урок экологии и энергосбережения».
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