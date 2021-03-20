В Татарстане прошли сельскохозяйственные ярмарки

В субботу утром с 6 утра в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе открылись ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

Продукты и товары доставили сельхозтоваропроизводители из муниципальных районов и предприятия агропромышленного комплекса. Также на ярмарке были представлены полюбившиеся не только сельчанам, но и горожанам автолавки.

Фото: agro.tatarstan.ru

Больше всего татарстанцы покупали на ярмарках сахар, муку, яйца, овощи тепличного комбината «Майский» и зерно.

В следующую субботу ярмарки снова продолжат работу.

Ранее в Елабужском районе РТ поддержали проект развития сельского экотуризма в селе Мальцево.

Ольга Плешкова