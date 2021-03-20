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Ramzes666 будет играть за Natus Vincere

18:17, 20.03.2021
Ramzes666 будет играть за Natus Vincere
Фото: vk.com/ramzes_offpage

Знаменитый игрок Dota 2 Роман Ramzes666 Кушнарёв, а также тренер NAVI Андрей Mag Чипенко будут выступать за «Рожденных побеждать» на крупном турнире ONE Esports Singapore Major 2021 по Dota 2.

Они заменят Богдана Iceberg Василенко и Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Оба ушли на карантин, поскольку у них был обнаружен коронавирус. Об этом руководство NAVI сообщило на официальном сайте.

Из-за этой замены игроки состава NAVI были вынуждены поменяться ролями. Например, Виктор GeneRaL Нигрини будет играть в качестве мидера, а Ramzes666 сыграет в офлейне. Mag займет пятую позицию.

Матчи ONE Esports Singapore Major 2021 пройдут в Сингапуре с 27 марта по 4 апреля. Призовой фонд составт $500 тысяч, а также будет разыграно 2,7 тысяч очков DPC.

Справка

Состав Natus Vincere:

  • Алик V-Tune Воробей
  • Владимир RodjER Никогосян
  • Виктор GeneRaL Нигрини
  • Роман RAMZES666 Кушнарёв (стендин)
  • Андрей Mag Чипенко (стендин)

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