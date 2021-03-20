В России отпуск многодетным родителям будут предоставлять по новым правилам

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня в России отпуск многодетным родителям будут предоставлять по новым правилам: работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет получили приоритетное право на оформление оплачиваемого отпуска в любое удобное для них время, пока их младшему ребенку не исполнится 14 лет.

По старым нормам Трудового кодекса РФ, приоритетное право на отпуск распространялось на многодетных родителей, у которых дети не достигли 12 лет. По данным Росстата по итогам переписи населения 2010 года, новые правила затронут примерно 2,5% российских семей.

В Госдуме уверены, что такой порядок позволит многодетным семьям больше времени проводить вместе, так как родители смогут уйти в отпуск одновременно, пишет RT.

«Выигрывает и экономика, и люди, это однозначно положительный эффект. Главное, чтобы эти законы выполнялись», — считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить время отпуска для многодетных родителей до 35 дней в году. Он объяснил необходимость дополнительного отдыха тем, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку по воспитанию детей.



Татьяна Демина