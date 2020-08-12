В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям

В Госдуме предложили увеличить многодетным родителям отпуск. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев.

Парламентарий предлагает увеличить время отпуска для многодетных родителей до 35 дней в году, тогда как работники, которые не входят в определенную категорию специалистов, могут рассчитывать на отдых в 28 дней. Депутат объясняет необходимость дополнительного отдыха тем, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку по воспитанию детей.

«Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми», — приводит текcт обращения RT.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

