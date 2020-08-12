В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям
В Госдуме предложили увеличить многодетным родителям отпуск. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев.
Парламентарий предлагает увеличить время отпуска для многодетных родителей до 35 дней в году, тогда как работники, которые не входят в определенную категорию специалистов, могут рассчитывать на отдых в 28 дней. Депутат объясняет необходимость дополнительного отдыха тем, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку по воспитанию детей.
«Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми», — приводит текcт обращения RT.
Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
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