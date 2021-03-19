В Казани привлекли к административной ответственности водителя КАМАЗа, облившего пешеходов грязью

Фото: МВД по Татарстану

В Казани водителя КАМАЗа, облившего пешеходов грязью, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Полицейские нашли в соцсетях ролик, в котором водитель КАМАЗа при уборке проезжей части ул. А. Кутуя облил пешеходов грязью. Также в ГИБДД поступило обращение местного жителя, в котором он просит привлечь к ответственности водителя грузовика.

Нарушителя нашли по итогам проверки, тот признал вину и пояснил, что не видел пешеходов. В отношении него составлен административный протокол по статье об опасном вождении.