В Казани привлекли к административной ответственности водителя КАМАЗа, облившего пешеходов грязью
В Казани водителя КАМАЗа, облившего пешеходов грязью, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Полицейские нашли в соцсетях ролик, в котором водитель КАМАЗа при уборке проезжей части ул. А. Кутуя облил пешеходов грязью. Также в ГИБДД поступило обращение местного жителя, в котором он просит привлечь к ответственности водителя грузовика.
Нарушителя нашли по итогам проверки, тот признал вину и пояснил, что не видел пешеходов. В отношении него составлен административный протокол по статье об опасном вождении.Происшествия Татарстан
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