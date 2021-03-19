Telegram запустил голосовые чаты в каналах

Мессенджер Telegram сообщил о запуске голосовых чатов в каналах — они не имеют ограничений по количеству участников, и их можно сохранять как подкасты



Теперь каждый канал или публичная группа могут превратиться в радиостанцию, которую одновременно могут слушать миллионы людей. Администратор может разрешить слушателю принять участие в обсуждении, если он поднимет руку и попросит дать ему слово.

Также администраторы смогут создавать ссылки-приглашения, которые сразу открывают голосовой чат. Присоединиться к каналу можно не только от своего имени, но также и от имени своего канала.

Напомним, в декабре прошлого года в мессенджере Telegram появились голосовые чаты — аудиоконференции, к которым участники могут подключаться в любой момент. В группах теперь можно запустить голосовой чат одновременно с перепиской. Количество участников было ограничено 1 тыс. человек.