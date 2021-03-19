В Татарстане возбудили уголовное дело после обрушения кровли в сельской школе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли в Сюрдинской школе. Это было сделано по требованию прокурора Арского района.

Дело возбудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность» в отношении пока не установленных лиц. Расследование взято на контроль в прокуратуре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства РТ.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел в понедельник. В селе Сюрда Арского района Татарстана обрушилась кровля школы. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, кровля обрушилась из-за ветхости постройки. Школа располагалась в одноэтажном здании 1970 года постройки. Там же был и детский сад. На момент происшествия в здании людей, в том числе детей, не было. Всего в школе учились четыре ребенка, еще четверо детей ходили в детский сад. Прокуратура Арского района уже начала проверку по факту обрушения кровли в школе.

