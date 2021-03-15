В Арском районе РТ обрушилась кровля школы — прокуратура начала проверку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Сюрда Арского района Татарстана обрушилась кровля школы. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня, в 16.55. Предварительно, кровля обрушилась из-за ветхости постройки. Школа располагалась в одноэтажном здании 1970 года постройки. Там же был и детский сад.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На момент происшествия в здании людей, в том числе детей, не было. Всего в школе учились 4 ребенка, еще четверо детей ходили в детский сад. Кровля детского сада не пострадала. Занятия завершились в 12.00. Пока что обучение детей планируется в средней школе села Новый Кинер на расстоянии 4 км от села Сюрда.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Арского района уже начала проверку по факту обрушения кровли в школе. В отношении должностных виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



В феврале в Зеленодольске прокуратура потребовала от директоров школ вовремя очищать кровли здания от снега и наледи.

