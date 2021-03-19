Россия оказалась на 60-м месте по уровню счастья

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Россия оказалась на 60-м месте по уровню счастья в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Самой счастливой страной в очередной раз стала Финляндия. Далее идут Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

На 59-м месте Нигерия, а на 61-м — Сальвадор. В конце списка — Танзания и Зимбабве. В рейтинге учитываются такие показатели: социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, коррупция и др.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании в регионе министерства счастья. Официальное название — Министерство социального благополучия и семейной политики. Власти продолжат заниматься людьми, которые попали в сложные ситуации, а также будут делать все, чтобы сделать их благополучными.