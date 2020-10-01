В одном из регионов России создадут «министерство счастья»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании в регионе министерства счастья. Официальное название — министерство социального благополучия и семейной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатки.



«Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — отметил Солодов.



По его словам, власти продолжат заниматься людьми, которые попали в сложные ситуации, а также будут делать все, чтобы сделать их благополучными. «Может, это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может».

Напомним, в 2016 году глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья и министерство будущего. Такие ведомства функционируют в ОАЭ.