В Татарстане 143 школьника и 147 студентов заболели COVID-19 с начала учебного года

С начала учебного года в Татарстане COVID-19 заболели 143 школьника, 147 студентов, 216 педагогов. Сейчас 11 очагов находятся под наблюдением, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



С начала учебного года на утренних фильтрах не допустили 13 430 детей, в том числе 56 детей — за последние сутки. На сегодняшний день классов и школ на разобщении нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



С начала учебного года полностью приостанавливалась работа одного детского сада, частично разобщали 251 класс в 68 школах и семь классов в двух школах-интернатах. Общее число детей на разобщении — 7 800.

С понедельника в школах начинаются весенние каникулы. В Татарстане будут работать 236 пришкольных лагерей для 11 150 детей и 36 загородных лагерей для 4 526 ребят. Формат работы лагерей сохраняется как в зимние каникулы, так и в летний период, с ограничениями. По словам Авдониной, на сегодняшний день все лагеря имеют санитарно-эпидемиологические заключения и готовы к работе.

Татьяна Леухина